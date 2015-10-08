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    GM отзовет около 32 тыс. автомобилей из-за проблемы со стеклоочистителями

    Отзыву подлежат машины Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Американский концерн General Motors объявил об отзыве порядка 32 тыс. автомобилей из-за проблемы со стеклоочистителями. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, отзыву подлежат машины Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia.

    В частности, концерн просит автовладельцев не пользоваться "дворниками", так как может произойти короткое замыкание, что приведет к возгоранию двигателя.

    Отмечается, что большая часть автомобилей еще находится в дилерских центрах, из 32 тыс. автомобилей дилеры успели продать лишь 6,4 тыс.

    Проблему GM обнаружил во время перегрева одного из двигателей на предприятии.

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