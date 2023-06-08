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Gloria Jeans подтвердила утечку данных пользователей со своего сайта

Gloria Jeans подтвердила утечку данных пользователей со своего сайта Сеть магазинов одежды Gloria Jeans подтвердила, что с ее сайта были похищены данные более 3 млн пользователей. Это могло произойти в том числе во время проведения на ресурсе технических работ.
Другие страны
8 июня 2023 г. 12:33
Gloria Jeans подтвердила утечку данных пользователей со своего сайта

Сеть магазинов одежды Gloria Jeans подтвердила, что с ее сайта были похищены данные более 3 млн пользователей. Это могло произойти в том числе во время проведения на ресурсе технических работ.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта "Глории Джинс" <...>. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - сообщили в пресс-службе.

В Gloria Jeans отметили, что в настоящее время принимают дополнительные меры для защиты данных. Сеть принесла извинения всем, кому утечка могла доставить неудобства. Два дня назад в компании сообщили, что проверяют информацию об утечке.

Ранее хакеры из группировки NLB опубликовали в своем Telegram-канале, как утверждается, базу данных клиентов Gloria Jeans. Профильные Telegram-каналы отмечали, что это может быть дамп базы данных сайта, а в файлах содержатся имена и фамилии, адреса электронной почты (почти 3,2 млн уникальных), телефоны (2,4 млн уникальных), даты рождения, а также номера карт постоянного покупателя.

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