В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома

Бригада спасателей, работающая на месте обрушения двух домов в Рио-де-Жанейро, спасла из-под завалов восемь пострадавших. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом в пятницу сообщил телеканал Globo.

Ранее было известно о спасении трех членов семьи, переехавших в одно из обрушившихся зданий неделей ранее. Позднее были спасены еще пять человек. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

С помощью жителей сотрудникам службы гражданской обороны удалось расчистить площадку для посадки вертолета, который, в том числе используется для транспортировки раненых в больницы. Спасательные работы осложняются особенностями рельефа и застройки, не позволяющими наземной технике подобраться вплотную к месту трагедии. Порядка 90 спасателей продолжают поиск пропавших без вести, число которых не уточняется. К спасателям продолжают обращаться родственники и друзья жильцов с информацией о лицах, возможно находящихся под завалами.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания являются незаконными. Предположительно, к их возведению причастны представители криминала, действующие в этом районе. Жители соседних жилых домов были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.

Напомним, что два шестиэтажных здания обрушились рано утром 12 апреля в неблагополучном районе Музема Рио-де-Жанейро. В настоящее время известно о двух жертвах трагедии. По данным метеорологического мониторинга с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.