Глобальный дефицит рабочих мест в 2022 году увеличился на 33 млн

В 2022 году дефицит рабочих мест в мире составил 473 млн, или на 33 млн больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

В 2022 году дефицит рабочих мест в мире составил 473 млн, или на 33 млн больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Отмечается, что данные приведены с новым показателем, включающим как официально безработных, так и тех, кто хотел бы работать, но не может быть трудоустроен по различным.

Согласно документу, 205 млн из 473 классифицируются как безработные, остальные 268 млн - это лица, занятость которых обеспечена не на должном уровне, хотя не они соответствуют критериям, позволяющим считать их безработными.

Данный показатель, как подчеркивается в докладе, может увеличиться на еще 3 млн человек, тогда как рост занятости может замедлиться в два раза с 2% в 2022 до 1% в 2023 году в связи с глобальным спадом экономики.