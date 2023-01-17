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Глобальный дефицит рабочих мест в 2022 году увеличился на 33 млн

Глобальный дефицит рабочих мест в 2022 году увеличился на 33 млн В 2022 году дефицит рабочих мест в мире составил 473 млн, или на 33 млн больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.
Другие страны
17 января 2023 г. 01:47
Глобальный дефицит рабочих мест в 2022 году увеличился на 33 млн

В 2022 году дефицит рабочих мест в мире составил 473 млн, или на 33 млн больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Отмечается, что данные приведены с новым показателем, включающим как официально безработных, так и тех, кто хотел бы работать, но не может быть трудоустроен по различным.

Согласно документу, 205 млн из 473 классифицируются как безработные, остальные 268 млн - это лица, занятость которых обеспечена не на должном уровне, хотя не они соответствуют критериям, позволяющим считать их безработными.

Данный показатель, как подчеркивается в докладе, может увеличиться на еще 3 млн человек, тогда как рост занятости может замедлиться в два раза с 2% в 2022 до 1% в 2023 году в связи с глобальным спадом экономики.

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