Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России

Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.

Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.

Как передает Report , об этом пишет журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times.

«Европа серьезно пострадала от последствий украинского кризиса. Ей приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — пишет журналист.

Автор также отмечает, что отношение Европы и США к России отличается. По его словам, «для Европы Россия — сосед, от которого нельзя отдалиться, но для США это не так».

При этом, подчеркивает Сюэ Лю, у Соединенных Штатов не было опыта ведения вооруженного конфликта с другой крупной державой со времен холодной войны, и военный престиж Вашингтона «на самом деле весьма ограничен».

«Никто не сомневается, что Китай и Россия обладают огромным контрнаступательным потенциалом. Если Европа последует за США в нарушении основных интересов Китая и России, она встретит сильный отпор с их стороны, в то время США не смогут гарантировать безопасность Европы», — указывает журналист.

Говоря об отношениях Китая и ЕС, автор пишет, что КНР является «огромным рынком» для европейских компаний, часть которых «могут получать в Китае даже больше прибыли, чем в Европе».

«Поэтому вполне нормально, что многие европейские страны легкомысленно относятся к «китайской угрозе», раскручиваемой США», — добавляет он.