Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.
«Европа серьезно пострадала от последствий украинского кризиса. Ей приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — пишет журналист.
Автор также отмечает, что отношение Европы и США к России отличается. По его словам, «для Европы Россия — сосед, от которого нельзя отдалиться, но для США это не так».
При этом, подчеркивает Сюэ Лю, у Соединенных Штатов не было опыта ведения вооруженного конфликта с другой крупной державой со времен холодной войны, и военный престиж Вашингтона «на самом деле весьма ограничен».
«Никто не сомневается, что Китай и Россия обладают огромным контрнаступательным потенциалом. Если Европа последует за США в нарушении основных интересов Китая и России, она встретит сильный отпор с их стороны, в то время США не смогут гарантировать безопасность Европы», — указывает журналист.
Говоря об отношениях Китая и ЕС, автор пишет, что КНР является «огромным рынком» для европейских компаний, часть которых «могут получать в Китае даже больше прибыли, чем в Европе».
«Поэтому вполне нормально, что многие европейские страны легкомысленно относятся к «китайской угрозе», раскручиваемой США», — добавляет он.