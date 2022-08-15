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Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России

Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.
Другие страны
15 августа 2022 г. 07:08
Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России

Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что, когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.

Как передает Report, об этом пишет журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times.

«Европа серьезно пострадала от последствий украинского кризиса. Ей приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — пишет журналист.

Автор также отмечает, что отношение Европы и США к России отличается. По его словам, «для Европы Россия — сосед, от которого нельзя отдалиться, но для США это не так».

При этом, подчеркивает Сюэ Лю, у Соединенных Штатов не было опыта ведения вооруженного конфликта с другой крупной державой со времен холодной войны, и военный престиж Вашингтона «на самом деле весьма ограничен».

«Никто не сомневается, что Китай и Россия обладают огромным контрнаступательным потенциалом. Если Европа последует за США в нарушении основных интересов Китая и России, она встретит сильный отпор с их стороны, в то время США не смогут гарантировать безопасность Европы», — указывает журналист.

Говоря об отношениях Китая и ЕС, автор пишет, что КНР является «огромным рынком» для европейских компаний, часть которых «могут получать в Китае даже больше прибыли, чем в Европе».

«Поэтому вполне нормально, что многие европейские страны легкомысленно относятся к «китайской угрозе», раскручиваемой США», — добавляет он.

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Версия на азербайджанском языке Global Times: Avropa NATO-nun Rusiyaya qarşı təxribatlarının qurbanına çevrilib

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