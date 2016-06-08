Global Peace Index: В настоящее время в мире лишь 10 стран абсолютно свободны от конфликтов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В прошлом году число жертв вооруженных конфликтов по всему миру оказалось самым высоким за последние 25 лет, а количество беженцев достигло максимума со времен Второй мировой войны. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index).

Резкий рост насилия в мире происходит в первую очередь из-за конфликтов на Ближнем Востоке, отмечается в исследовании. Самой опасной для жизни страной признана Сирия, за ней следуют Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сомали.

По данным Global Peace Index, число террористических нападений за прошедший год также стало рекордным за все время наблюдений, большая часть атак произошла в пяти странах: в Сирии, Ираке, Нигерии, Афганистане и Пакистане.

Европа остается самым мирным регионом на планете, однако специалисты отмечают, что за последние пять лет число террористических атак в европейских странах резко возросло.

Как пишет The Independent, по данным Института экономики и мира, составляющего данный рейтинг на протяжении последних 10 лет, в настоящее время в мире есть лишь 10 стран абсолютно свободных от конфликтов ( внутренних и внешних). Это Ботсвана, Чили, Коста Рика, Япония, Мавритания, Панама, Катар, Швейцария, Уругвай и Вьетнам.

При составлении рейтинга учитываются 23 фактора, в число которых входят как внутренние - например, уровень насилия и преступности в стране, так и внешние - в том числе отношения с соседними странами и уровень военных расходов.