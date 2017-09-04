Главы Японии и Южной Кореи договорились о сотрудничестве после испытания КНДР

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и подчеркнули намерение к тесному сотрудничеству двух стран с целью принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, передает Report на РИА Новости.

"Ядерное испытание является открытым вызовом международному сообществу и беспрецедентной и непосредственной угрозой безопасности в регионе, в том числе, Японии", - привел слова Абэ заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "также выступает с решительным осуждением ядерного испытания и намерен сотрудничать с международным сообществом для принятия жестких ответных мер, в частности, новой резолюции Совета Безопасности ООН".

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.