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    Главы Японии и Южной Кореи договорились о сотрудничестве после испытания КНДР

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и подчеркнули намерение к тесному сотрудничеству двух стран с целью принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, передает Report на РИА Новости.

    "Ядерное испытание является открытым вызовом международному сообществу и беспрецедентной и непосредственной угрозой безопасности в регионе, в том числе, Японии", - привел слова Абэ заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

    Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "также выступает с решительным осуждением ядерного испытания и намерен сотрудничать с международным сообществом для принятия жестких ответных мер, в частности, новой резолюции Совета Безопасности ООН".

    В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. 

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