Главы военных ведомств США и Польши обсудили модернизацию ВС и помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин и вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обсудили модернизацию польских вооруженных сил и оказание помощи Украине.
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Согласно информации, министры на встрече в Вашингтоне "обсудили дальнейшую оборонную модернизацию Польши и НАТО, включая недавнее соглашение между Польшей и частным сектором о совместном производстве пусковых установок для ЗРК Patriot.
Кроме того, они говорили о "двусторонних отношениях в сфере безопасности" и "необходимости оказания дальнейшей военной помощи Украине". Остин и Косиняк-Камыш "отметили важность наращивания расходов на оборону для обеспечения боеготовности и усиления сдерживания".
В начале августа польское военное ведомство сообщило, что пусковые установки для зенитных ракетных комплексов Patriot, заказанные властями республики в США, продолжат производить в Польше. 12 августа американская компания RTX (Raytheon Technologies Corporation) и польская фирма Huta Stalowa Wola подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав Patriot.