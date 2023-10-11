Главы военных ведомств США и Израиля провели телефонный разговор

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Израиля Йоавом Галантом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером.

Остин заявил своему израильскому коллеге о "непоколебимой поддержке Израиля со стороны США".

"Министр обороны Соединенных Штатов подтвердил готовность США пополнять запасы ПВО и боеприпасов, запрошенных Израилем для поддержания их усилий по защите израильского народа", - указывается в заявлении. Как подчеркнул представитель Пентагона, главы военных ведомств "договорились поддерживать контакт в ближайшие дни и недели".

Ранее на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов поможет израильским властям в вопросе поставок и производства противоракет для системы ПВО "Железный купол", чтобы поддерживать ее работу в течение неопределенного срока.