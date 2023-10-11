Главы военных ведомств США и Израиля провели телефонный разговор

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Израиля Йоавом Галантом.
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Остин заявил своему израильскому коллеге о "непоколебимой поддержке Израиля со стороны США".
"Министр обороны Соединенных Штатов подтвердил готовность США пополнять запасы ПВО и боеприпасов, запрошенных Израилем для поддержания их усилий по защите израильского народа", - указывается в заявлении. Как подчеркнул представитель Пентагона, главы военных ведомств "договорились поддерживать контакт в ближайшие дни и недели".
Ранее на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов поможет израильским властям в вопросе поставок и производства противоракет для системы ПВО "Железный купол", чтобы поддерживать ее работу в течение неопределенного срока.