Главы военных ведомств США и Израиля обсудили ситуацию в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа.

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он уточнил, Остин и Галант обсудили "военную кампанию Израиля в Газе и подготовку к фазе стабилизации, которая последует за масштабными боевыми операциями". "Министр Остин подтвердил решительный настрой США на то, чтобы радикальное движение ХАМАС больше не угрожало безопасности Израиля, а также подчеркнул важность защиты гражданского населения Газы и более скорого оказания гуманитарной помощи", - уточняется в документе.

По словам Райдера, руководители военных ведомств двух стран также говорили об "угрозах безопасности в регионе, включая дестабилизирующие обстановку действия "Хезболлах" в южной части Ливана, вылазки связанных с Ираном формирований против сил США в Ираке и Сирии, а также атаки хуситов в Красном море против международной торговли".