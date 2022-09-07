Главы военных ведомств Чехии и США обсудят безопасность в Европе и Украину

Министр обороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин во время предстоящего 9 сентября визита американского министра в Прагу обсудят вопросы европейской безопасности и ситуацию на Украине.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин во время предстоящего 9 сентября визита американского министра в Прагу обсудят вопросы европейской безопасности и ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба чешского Минобороны.

"В Праге 9 сентября состоится встреча министра обороны Чехии Яны Черноховой с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он прилетит из немецкого Рамштайна непосредственно с конференции группы по координации военной помощи Украине, - отметила ведомство. - Предстоящие переговоры должны стать подтверждением союзнических отношений Чехии и США. Основными темами на них будут Украина и безопасность в Европе".

Между тем сетевое издание Seznam Zprávy 30 августа проинформировало, что Остин прибудет в Прагу для обсуждения реализации планов Чехии по приобретению американских сверхзвуковых истребителей F-35 Lightning. Республика планирует закупку 24 наиболее современных сверхзвуковых истребителей для национальных ВВС. Они должны заменить находящиеся в их составе самолеты Gripen шведского производства.