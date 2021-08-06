О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление

Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление Главы стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) провели консультативную встречу с участием спецпредставителя Генсека ООН в Туркменистане Натальи Герман.
Другие страны
6 августа 2021 г. 16:35
Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление

Главы стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) провели консультативную встречу с участием спецпредставителя Генсека ООН в Туркменистане Натальи Герман.

Как передает Report, в рамках встречи были проведены и другие мероприятия экономического и культурного характера.

Стороны рассмотрели ключевые аспекты развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между странами региона. Была достигнута договоренность усилить внешнеполитическую кооперацию между странами.

Была отмечена особая роль партнерства в энергетической сфере. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страны идут по пути формирования в Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических условий для безопасного, устойчивого энергетического партнерства, "ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса на энергоносители, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры".

Между главами государств также была достигнута договоренность об увеличении диверсификации взаимного товарооборота и промышленной кооперации.

На повестке дня стоял вопрос консолидации усилий стран региона по борьбе с пандемией.

По итогам встречи принято совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heads of Central Asian countries adopt joint statement

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi