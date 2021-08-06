Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление

Главы стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) провели консультативную встречу с участием спецпредставителя Генсека ООН в Туркменистане Натальи Герман.

Главы стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) провели консультативную встречу с участием спецпредставителя Генсека ООН в Туркменистане Натальи Герман.

Как передает Report, в рамках встречи были проведены и другие мероприятия экономического и культурного характера.

Стороны рассмотрели ключевые аспекты развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между странами региона. Была достигнута договоренность усилить внешнеполитическую кооперацию между странами.

Была отмечена особая роль партнерства в энергетической сфере. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страны идут по пути формирования в Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических условий для безопасного, устойчивого энергетического партнерства, "ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса на энергоносители, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры".

Между главами государств также была достигнута договоренность об увеличении диверсификации взаимного товарооборота и промышленной кооперации.

На повестке дня стоял вопрос консолидации усилий стран региона по борьбе с пандемией.

По итогам встречи принято совместное заявление глав государств Центральной Азии.