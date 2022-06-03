Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО

Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят с канцлером Германии Олафом Шольцем планы участия Германии в укреплении восточного фланга Североатлантического альянса.

Лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят с канцлером Германии Олафом Шольцем планы участия Германии в укреплении восточного фланга Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

"7 июня канцлер ФРГ посетит Вильнюс. Для встречи с ним в Литву прибудут президенты Латвии и Эстонии, чтобы обсудить перспективы участия Германии в обеспечении безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Еще одной темой переговоров станет повестка дня саммита НАТО в Мадриде, на котором страны Балтии намерены поднять вопрос об усилении присутствия альянса в регионе с батальонного уровня до бригады.

В 2017 году в трех странах Балтии и Польше были дислоцированы сводные батальоны альянса передового базирования. В Литве командование подразделением взяла на себя Германия. В апреле текущего года во время визита в Вильнюс министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова при необходимости внести вклад в усиление восточного фланга НАТО. Она отметила, что если альянс решит, что его присутствие должно быть увеличено с батальона до численности бригады, то ФРГ внесет в эту трансформацию существенный вклад.