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Главы спецслужб СНГ договорились провести 20-е совещание в 2024 году

Главы спецслужб СНГ договорились провести 20-е совещание в 2024 году Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились провести 20-е юбилейное совещание в 2024 году, мероприятие может пройти в столице одного из государств Содружества.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 19:10
Главы спецслужб СНГ договорились провести 20-е совещание в 2024 году

Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились провести 20-е юбилейное совещание в 2024 году, мероприятие может пройти в столице одного из государств Содружества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы договорились о том, что в следующем году проведем очередное - 20-е юбилейное совещание, место еще не выбрано, но наверняка это будет столица одного из государств Содружества", - сказал он журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

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Версия на азербайджанском языке MDB xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri 20-ci iclasın vaxtı ilə bağlı razılığa gəlib

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