Главы спецслужб СНГ договорились провести 20-е совещание в 2024 году

Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились провести 20-е юбилейное совещание в 2024 году, мероприятие может пройти в столице одного из государств Содружества.

Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились провести 20-е юбилейное совещание в 2024 году, мероприятие может пройти в столице одного из государств Содружества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы договорились о том, что в следующем году проведем очередное - 20-е юбилейное совещание, место еще не выбрано, но наверняка это будет столица одного из государств Содружества", - сказал он журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.