Главы регионов Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID-19

Премьер-министры всех 16 федеральных земель ФРГ поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации против коронавируса.

Премьер-министры всех 16 федеральных земель ФРГ поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц по итогам совещания с главами регионов.

"Все 16 глав правительств земель признались, что они выступают за всеобщую обязательную вакцинацию", - сказал он. "Здесь я ощущаю максимальную поддержку", - добавил Шольц. По его словам, в скором времени соответствующий вопрос обсудит Бундестаг. "Уровень охвата вакцинацией в Германии по-прежнему не очень высок", - констатировал Шольц.

Как отметил канцлер, власти ФРГ ожидают увеличения в стране числа новых случаев заражения коронавирусом из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и призывают граждан вакцинироваться.

"Германия точно относится в Европе к странам с самыми масштабными ограничениями контактов", - считает он. "Несмотря на то, что благодаря принятым нами мерам ситуация лучше, чем мы опасались, новый вариант "омикрон" приведет к тому, что в ближайшие дни и недели мы будем наблюдать за большим числом заражений, чем сегодня", - отметил Шольц. "В этой связи мы нуждаемся в новых мерах", - подчеркнул глава правительства.

Власти на совещании условились ужесточить правила посещения гастрономических заведений. В дальнейшем даже тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел ковидом, придется предъявлять отрицательный результат теста. Вводятся новые правила досрочного прекращения карантина. Впредь выйти из него можно через семь дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Для лиц, занятых в области критической инфраструктуры, это будет разрешено сделать уже через пять дней.

Причем жителям с бустерной прививкой при контакте с инфицированным коронавирусом впредь вообще не придется уходить на карантин. "Тому, кто получил бустерную прививку, как контактному лицу больше не нужно будет на карантин", - сказал канцлер. Он сообщил, что до конца текущего месяца власти намерены организовать 30 млн бустерных прививок. "Свежая" прививка предлагает лучшую защиту", - считает Шольц.