Главы правительств государств ШОС согласовали необходимость усиления мира

Главы правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) условились совместными усилиями укреплять мир и стабильность в регионе, как и на всей планете.

Главы правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) условились совместными усилиями укреплять мир и стабильность в регионе, как и на всей планете.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил на пресс-конференции по итогам заседания, состоявшегося в Пакистане.

"На фоне обострения глобальных геополитических конфликтов стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки и подтвердили решимость ШОС прилагать совместные усилия для укрепления глобального и регионального мира, безопасности, стабильности, процветания и развития на основе многостороннего сотрудничества", - сказал генсек организации.

Чжан Мин отметил, что участники мероприятия в Исламабаде сосредоточились на обсуждении "основных вопросов развития взаимодействия в практических областях" и подведении итогов работы, проведенной за последний год на встречах руководителей различных профильных министерств и ведомств. В частности, акцент был сделан на уровне министров государств-членов ШОС, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, а также на работе Межбанковского объединения и Делового совета объединения

По его словам, повышенное внимание было уделено перспективам развития многостороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, использования национальных валют во взаиморасчетах, технологий и инноваций, образовательных и культурно-гуманитарных обменов.