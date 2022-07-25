Главы МВД и Минтруда ФРГ посетили украинский Ирпень

Федеральный министр внутренних дел и комплексного территориального развития Нэнси Фезер и федеральный министр труда и социальных вопросов Германии Хубертус Гайль в понедельник посетили Киевскую область.

Федеральный министр внутренних дел и комплексного территориального развития Нэнси Фезер и федеральный министр труда и социальных вопросов Германии Хубертус Гайль в понедельник посетили Киевскую область.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Поблагодарил гостей из Германии… за то, что даже несмотря на угрозу, приехали в Украину и Ирпень с заверениями дальнейшей поддержки и помощи украинскому народу", - написал Маркушин в телеграмме в понедельник.

Он добавил, что, по словам немецких гостей, они прибыли в Украину для того, чтобы помочь и поддержать украинский народ".