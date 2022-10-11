Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Украине

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел во вторник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел во вторник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило турецкое военное ведомство.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, реализацию продовольственной сделки, сирийское урегулирование, двусторонние, региональные вопросы обороны и безопасности.

Х.Акар напомнил заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости немедленного прекращении огня в Украине для восстановления мира и стабильности в регионе.

Министры также коснулись вопроса о зерновом коридоре. Турция еще раз выразила готовность продолжить "вносить свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор".