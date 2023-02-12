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Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву

Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым приоритеты очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брю
Другие страны
12 февраля 2023 г. 07:12
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым приоритеты очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Министр обороны Остин обсудил по телефону с украинским министром обороны Алексеем Резниковым приоритеты заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое пройдет на следующей неделе в Брюсселе, в том числе ПВО и артиллерию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в зоне боевых действий.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Ukraynanın müdafiə nazirləri Kiyevə yardım qrupunun iclasının prioritetlərini müzakirə ediblər

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