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Главы Минобороны США и РФ провели телефонный разговор после сбитого БПЛА

Главы Минобороны США и РФ провели телефонный разговор после сбитого БПЛА Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.
Другие страны
15 марта 2023 г. 22:04
Главы Минобороны США и РФ провели телефонный разговор после сбитого БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США сообщила, что над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

"Один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Rusiya müdafiə nazirləri telefonla danışıb

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