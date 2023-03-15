Главы Минобороны США и РФ провели телефонный разговор после сбитого БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США сообщила, что над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

"Один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон упал. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - отметили в пресс-службе.