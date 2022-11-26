Главы Минобороны США и ФРГ обсудили помощь Киеву и укрепление НАТО

Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Кристине Ламбрехт в пятницу обсудили по телефону вопросы, касающиеся оказания военной помощи Киеву и укрепления Североатлантического альянса.

Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Кристине Ламбрехт в пятницу обсудили по телефону вопросы, касающиеся оказания военной помощи Киеву и укрепления Североатлантического альянса.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

По его словам, Остин и Ламбрехт говорили о "совместных усилиях по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО".

Глава Пентагона отметил роль Берлина в "оказании помощи Украине в сфере безопасности". Стороны "договорились продолжить тесную координацию усилий в оказании помощи Украине и укреплении потенциала сдерживания НАТО".