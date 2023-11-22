Главы Минобороны Молдовы и Турции встретятся в Анкаре

Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый находится с визитом в столице Турции.

Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый находится с визитом в столице Турции.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Носатый примет участие во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM).

"Министр обороны Анатолие Носатый участвует 21-23 ноября во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы, которая проходит в Анкаре, он проведет встречи со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, а также с другими официальными лицами", - сказано в сообщении.

В 2023-25 годах в Координационном комитете и Военно-политическом руководящем комитете SEDM поочередно председательствует Румыния.

SEDM был учрежден в 1996 году как механизм повышения региональной безопасности и поддержки усилий стран-участниц по интеграции в евроатлантические структуры