Главы Минобороны Германии и Дании посетят тренировочные базы украинских военных в ФРГ

Министры обороны Германии и Дании Борис Писториус и Троэльс Лунд Поульсен посетят тренировочные базы украинских военных с боевыми танками Leopard 1 A5.

Министры обороны Германии и Дании Борис Писториус и Троэльс Лунд Поульсен посетят тренировочные базы украинских военных с боевыми танками Leopard 1 A5.

Как передает Report, об этом пишет Der Spiegel.

Инструкторы из этих стран обучают солдат использованию и обслуживанию этих танков на полигоне германской армии Клиц на востоке страны. В ходе визита Писториус и Лунд Поульсен встретятся с инструкторами и украинскими военнослужащими. Этот полигон является центром миссии военной помощи ЕС Украине в Германии.

Ранее издание Bild сообщало, что германские инструкторы готовят украинских военных к условиям боя в населенных пунктах в преддверии планируемого Киевом контрнаступления. Обучение проходит на военных базах по всей Германии, и, помимо подготовки к боям в населенных пунктах, украинских солдат также учат управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.

Писториус сообщил, что передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 германского производства начнется в середине 2023 года.