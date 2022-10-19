Главы министерств обороны Британии и США обсудили поставки иранского оружия РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в США обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином якобы осуществляемые Ираном поставки вооружений России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в США обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином якобы осуществляемые Ираном поставки вооружений России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph.

По ее данным, министры говорили о ситуации в Украине в свете более широкого применения Россией беспилотников, которые были приобретены у Ирана. На прошлой неделе в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе обсуждался вопрос передачи Киеву средств ПВО, предназначенных в том числе для борьбы с БПЛА. По данным издания, тогда же Остин настоял на личной встрече с Уоллесом в Вашингтоне.