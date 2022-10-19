Главы министерств обороны Британии и США обсудили поставки иранского оружия РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в США обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином якобы осуществляемые Ираном поставки вооружений России.
По ее данным, министры говорили о ситуации в Украине в свете более широкого применения Россией беспилотников, которые были приобретены у Ирана. На прошлой неделе в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе обсуждался вопрос передачи Киеву средств ПВО, предназначенных в том числе для борьбы с БПЛА. По данным издания, тогда же Остин настоял на личной встрече с Уоллесом в Вашингтоне.