Главы МИД Южной Кореи и Швейцарии обсудили ситуацию в Украине

Министры иностранных дел Республики Корея и Швейцарии Чо Тхэ Ёль и Иньяцио Кассис обсудили двусторонние отношения, ситуацию в "важных регионах" мира, в том числе в Украине и на Корейском полуострове.

Министры иностранных дел Республики Корея и Швейцарии Чо Тхэ Ёль и Иньяцио Кассис обсудили двусторонние отношения, ситуацию в "важных регионах" мира, в том числе в Украине и на Корейском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Они обменялись оценками ситуации в Украине, договорились вместе активно участвовать в усилиях международного сообщества по прекращению конфликта и восстановлению мира.

Стороны отметили, что и Швейцария, и Республика Корея в 2024 году входят в Совет Безопасности ООН на правах непостоянных членов. Они договорились сотрудничать ради глобального мира и безопасности. Швейцария также возглавляет в ООН комитет по санкциям против КНДР. Чо Тхэ Ёль выразил надежду на сотрудничество по правам человека в КНДР, Иньяцио Кассис обещал содействие в обеспечении мира и попытках добиться денуклеаризации КНДР.