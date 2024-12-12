Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога

Главы МИД Японии и Республики Корея, где на прошлой неделе резко обострилась внутриполитическая ситуация, подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран "в свете текущей стратегической обстановки", несмотря на "осложняющиеся обстоятельства".

Главы МИД Японии и Республики Корея, где на прошлой неделе резко обострилась внутриполитическая ситуация, подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран "в свете текущей стратегической обстановки", несмотря на "осложняющиеся обстоятельства".

Как передает Report , об этом сообщил японский МИД.

Как отмечается в заявлении ведомства, глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль рассказал о ситуации в его стране, где решение президента Юн Сок Ёля 3 декабря объявить военное положение вызвало политический кризис. "Оба министра согласились, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Республики Корея остается неизменной, и решили продолжать тесный диалог между двумя правительствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, они подтвердили важность "обеспечения тесной координации" между Японией, Республикой Корея и США как на двусторонней, так и на трехсторонней основе по ситуации вокруг КНДР, "несмотря на осложняющиеся обстоятельства".