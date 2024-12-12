О нас

Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога

Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога Главы МИД Японии и Республики Корея, где на прошлой неделе резко обострилась внутриполитическая ситуация, подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран "в свете текущей стратегической обстановки", несмотря на "осложняющиеся обстоятельства".
Другие страны
12 декабря 2024 г. 05:54
Главы МИД Японии и Южной Кореи подтвердили важность диалога

Главы МИД Японии и Республики Корея, где на прошлой неделе резко обострилась внутриполитическая ситуация, подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран "в свете текущей стратегической обстановки", несмотря на "осложняющиеся обстоятельства".

Как передает Report, об этом сообщил японский МИД.

Как отмечается в заявлении ведомства, глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль рассказал о ситуации в его стране, где решение президента Юн Сок Ёля 3 декабря объявить военное положение вызвало политический кризис. "Оба министра согласились, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений Японии и Республики Корея остается неизменной, и решили продолжать тесный диалог между двумя правительствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, они подтвердили важность "обеспечения тесной координации" между Японией, Республикой Корея и США как на двусторонней, так и на трехсторонней основе по ситуации вокруг КНДР, "несмотря на осложняющиеся обстоятельства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya və Cənubi Koreyanın XİN başçıları dialoqun vacibliyini təsdiqləyiblər

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi