О нас

Главы МИД Венесуэлы и Гайаны обсудили по телефону территориальный конфликт

Главы МИД Венесуэлы и Гайаны обсудили по телефону территориальный конфликт Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны Иван Хиль и Хью Тодд провели по просьбе гайанской стороны телефонный разговор по территориальному конфликту между двумя странами и договорились о продолжении контактов.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 23:06
Главы МИД Венесуэлы и Гайаны обсудили по телефону территориальный конфликт

Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны Иван Хиль и Хью Тодд провели по просьбе гайанской стороны телефонный разговор по территориальному конфликту между двумя странами и договорились о продолжении контактов.

Как передает Report об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице Хиля в соцсети Х.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла информирует о том, что сегодня по просьбе гайанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хью Тодда с министром иностранных дел Иваном Хилем для обсуждения вопроса по территориальному спору после консультативного референдума 3 декабря, созванного Национальной ассамблеей [Венесуэлы]", - сказано в заявлении.

"Венесуэльская сторона проинформировала правительство Гайаны о массовом участии в опросе народного мнения, что стало неоспоримым мандатом для венесуэльских институтов по урегулированию территориального конфликта на основе Женевского соглашения, подписанного в 1966 году", - сообщил МИД.

Венесуэльская сторона также "указала на необходимость остановить действия, которые обостряют конфликт на территории Гайаны-Эссекибо", добавили в министерстве. По его информации, "стороны договорились сохранять коммуникационные каналы связи".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
6 декабря 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi