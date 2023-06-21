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Главы МИД Украины и Турции обсудили зерновую сделку

Главы МИД Украины и Турции обсудили зерновую сделку Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую личную встречу с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Министры обсудили двустороннее сотрудничество и Черноморскую зерновую инициативу.
Другие страны
21 июня 2023 г. 23:18
Главы МИД Украины и Турции обсудили зерновую сделку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую личную встречу с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее сотрудничество и Черноморскую зерновую инициативу.

"Первая встреча с Хаканом Фиданом. Мы обсудили широкий спектр областей, в которых Украина и Турция могут развивать двустороннее сотрудничество. Я подтвердил заинтересованность Украины в сохранении и расширении Черноморской зерновой инициативы, а также в мобилизации глобальной поддержки "формулы мира", - написал Кулеба.

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