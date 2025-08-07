О нас

Главы МИД Украины и Румынии обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор

Главы МИД Украины и Румынии обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его румынский коллега Оана-Сильвия Цою, которая находится с визитом в Киеве, обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор.
Другие страны
7 августа 2025 г. 21:41
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня также сосредоточились на энергетической безопасности накануне зимы. Обсудили важность диверсификации газоснабжения через Трансбалканский газовый коридор. Именно по нему Украина недавно получила азербайджанский газ. И именно его инфраструктура стала целью российских коварных ударов", - сказал он во время совместного заявления для прессы.

По словам Сибиги, они с румынской коллегой договорились сделать все от них зависящее, чтобы лидеры Украины и Румынии окончательно зафиксировали в этом году переход стран к стратегическому партнерству.

Напомним, что 28 июля НАК "Нафтогаз Украины" заключил первое соглашение о закупке азербайджанского газа с подразделением Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Energy Ukraine. Первая тестовая поставка голубого топлива осуществляется Трансбалканским коридором по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

27 мая Украина упростила условия транспортировки газа через Трансбалканский коридор. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

