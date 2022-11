Главы МИД Украины и Брунея обсудили вопросы обеспечения продбезопасности

Сегодня в столице Камбоджи Пномпене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Брунея Эриваном Юсуфом.

Как передает Report, об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Благодарен Брунею за твердую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы обсудили пути развития политического диалога, вопросы обеспечения продовольственной безопасности и преодоления энергетических вызовов в Украине", - говорится в публикации.