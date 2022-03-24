Главы МИД Туркменистана и Пакистана обсудили энергетическое сотрудничество

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Пакистана Махмуд Куреши провели двустороннюю встречу на полях 48-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Пакистана Махмуд Куреши провели двустороннюю встречу на полях 48-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Как сообщает Report, в ходе беседы обсуждались совместные проекты в области энергетики, торговые и инвестиционные связи.

Куреши подчеркнул заинтересованность Пакистана в дальнейшем расширении взаимодействия со всеми странами Центральной Азии для выстраивания устойчивого и долгосрочного партнерства.

Министры отметили, что совместные проекты Туркменистана и Пакистана в области энергетики и связи имеют большой потенциал.