Главы МИД Турции, Швеции, Финляндии встретятся в Брюсселе до саммита НАТО

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции, Финляндии завтра, 6 июля, встретятся в Брюсселе накануне саммита НАТО.

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции, Финляндии завтра, 6 июля, встретятся в Брюсселе накануне саммита НАТО.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала в Twitter.

"Приму участие в завтрашней встрече министров иностранных дел Турции, Швеции, Финляндии в Брюсселе по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Благодарю министра иностранных дел Турции Хакана Фидана за очень хорошую первую беседу по телефону", - отметила она.

Напомним, что саммит стран Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.