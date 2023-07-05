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Главы МИД Турции, Швеции, Финляндии встретятся в Брюсселе до саммита НАТО

Главы МИД Турции, Швеции, Финляндии встретятся в Брюсселе до саммита НАТО Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции, Финляндии завтра, 6 июля, встретятся в Брюсселе накануне саммита НАТО.
Другие страны
5 июля 2023 г. 12:47
Главы МИД Турции, Швеции, Финляндии встретятся в Брюсселе до саммита НАТО

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Швеции, Финляндии завтра, 6 июля, встретятся в Брюсселе накануне саммита НАТО.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен написала в Twitter.

"Приму участие в завтрашней встрече министров иностранных дел Турции, Швеции, Финляндии в Брюсселе по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Благодарю министра иностранных дел Турции Хакана Фидана за очень хорошую первую беседу по телефону", - отметила она.

Напомним, что саммит стран Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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Версия на английском языке Foreign Ministers from Türkiye, Sweden and Finland to meet in Brussels tomorrow
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, İsveç və Finlandiya XİN başçıları sabah Brüsseldə görüşəcək

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