Главы МИД Турции и США обсудили помощь Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан в рамках визита в Вашингтон обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном усилия по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
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Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили "усилия для предотвращения разрастания палестино-израильского конфликта в других частях Ближневосточного региона, необходимость освобождения оставшихся заложников и оказания гуманитарной помощи".
Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Вашингтоне для обсуждения "путей прекращения войны и установления постоянного мира в Газе", сообщали ранее в МИД Турции.