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Главы МИД Турции и США обсудили помощь Газе

Главы МИД Турции и США обсудили помощь Газе Глава МИД Турции Хакан Фидан в рамках визита в Вашингтон обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном усилия по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 20:37
Главы МИД Турции и США обсудили помощь Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан в рамках визита в Вашингтон обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном усилия по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом от имени пресс-секретаря ведомства Мэттью Миллера.

Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили "усилия для предотвращения разрастания палестино-израильского конфликта в других частях Ближневосточного региона, необходимость освобождения оставшихся заложников и оказания гуманитарной помощи".

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Вашингтоне для обсуждения "путей прекращения войны и установления постоянного мира в Газе", сообщали ранее в МИД Турции.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Blinken ilə Qəzzaya yardımı müzakirə edib

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