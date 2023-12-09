Главы МИД Турции и США обсудили помощь Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан в рамках визита в Вашингтон обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном усилия по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в рамках визита в Вашингтон обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном усилия по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом от имени пресс-секретаря ведомства Мэттью Миллера.

Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили "усилия для предотвращения разрастания палестино-израильского конфликта в других частях Ближневосточного региона, необходимость освобождения оставшихся заложников и оказания гуманитарной помощи".

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в Вашингтоне для обсуждения "путей прекращения войны и установления постоянного мира в Газе", сообщали ранее в МИД Турции.