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Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили урегулирование в Украине

Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили урегулирование в Украине Главы МИД Турции и Кыргызстана Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили урегулирование конфликта в Украине и возможность возобновления зерновой сделки.
Другие страны
9 января 2024 г. 15:23
Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили урегулирование в Украине

Главы МИД Турции и Кыргызстана Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили урегулирование конфликта в Украине и возможность возобновления зерновой сделки.

Как передает Report, об этом турецкий министр сказал журналистам по итогам встречи с кыргызским коллегой.

"Мы обменялись мнениями касательно конфликта между Россией и Украиной, а также того, как Турция как одна из крупнейших стран черноморского бассейна может использовать это для его урегулирования и возобновления зерновой сделки", - сказал Фидан.

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Версия на английском языке Turkish, Kyrgyz FMs discuss Ukraine conflict

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