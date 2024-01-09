Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили урегулирование в Украине

Главы МИД Турции и Кыргызстана Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили урегулирование конфликта в Украине и возможность возобновления зерновой сделки.

Главы МИД Турции и Кыргызстана Хакан Фидан и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили урегулирование конфликта в Украине и возможность возобновления зерновой сделки.

Как передает Report, об этом турецкий министр сказал журналистам по итогам встречи с кыргызским коллегой.

"Мы обменялись мнениями касательно конфликта между Россией и Украиной, а также того, как Турция как одна из крупнейших стран черноморского бассейна может использовать это для его урегулирования и возобновления зерновой сделки", - сказал Фидан.