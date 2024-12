Главы МИД Турции и Ирана встретились сегодня в Дохе

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился со своим иранской коллегой Аббасом Аракчи для обсуждения событий в Сирии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице турецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

В информации отмечается, что встреча глав МИД прошла в Дохе.

Отметим что встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции планируется сегодня в Катаре.