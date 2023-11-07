Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре

Турция готова принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны Москвы и Киева будет проявлена соответствующая политическая воля.

Турция готова принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной, если со стороны Москвы и Киева будет проявлена соответствующая политическая воля.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе переговоров с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником в Анкаре.

"Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон. Война в Украине должна закончиться на основе международного права", - заявил Фидан.

Помимо украинского конфликта, они обсудили международные и региональные вопросы, а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

В МИД Беларуси сообщили о том, что в Турции состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В центре внимания сторон будет актуальная повестка, связанная с торговлей, экономикой и инвестициями. Среди главных тем – промкооперация, сотрудничество в АПК, а также восстановление районов Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения в феврале текущего года.