Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Вену провел встречу с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.
Агентство Anadolu сообщил о том, что в рамках своего визита Чавушоглу встретится также с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид и главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.