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Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Вену провел встречу с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 17:20
Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Вену провел встречу с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

"Мы продолжим наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Обсудили ситуацию в Украине, Сирии и на Южном Кавказе", - отметил он.

Глава МИД Турции выразил благодарность Австрии за помощь, оказанную при разрушительных землетрясениях с эпицентрами в Кахраманмараше.

Агентство Anadolu сообщил о том, что в рамках своего визита Чавушоглу встретится также с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид и главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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