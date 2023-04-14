Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Вену провел встречу с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Вену провел встречу с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

"Мы продолжим наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Обсудили ситуацию в Украине, Сирии и на Южном Кавказе", - отметил он.

Глава МИД Турции выразил благодарность Австрии за помощь, оказанную при разрушительных землетрясениях с эпицентрами в Кахраманмараше.

#Viyana ’daki ilk görüşmemiz Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’leydi.



Deprem yardımları için teşekkür ettik.



Ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğimizi devam ettireceğiz.



Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık. pic.twitter.com/2KopoxIGCz — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 14, 2023

Агентство Anadolu сообщил о том, что в рамках своего визита Чавушоглу встретится также с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид и главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.