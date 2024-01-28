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Главы МИД Таиланда и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме между странами

Главы МИД Таиланда и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме между странами Церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между Таиландом и Китаем прошла в Бангкоке.
Другие страны
28 января 2024 г. 10:36
Главы МИД Таиланда и КНР подписали соглашение о безвизовом режиме между странами

Церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между Таиландом и Китаем прошла в Бангкоке.

Как передает Report, об этом сообщил таиландский МИД.

Свои подписи под документом поставили вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон и глава МИД КНР Ван И. Соглашение вступит в силу 1 марта. Таким образом, граждане двух стран освобождаются от визовых требований на период пребывания, "не превышающий 30 дней, и совокупный период пребывания, не превышающий 90 дней в течение любого 180-дневного периода", указали во внешнеполитическом ведомстве.

"Подписание этого соглашения является важной вехой в развитии взаимодействия между народами двух стран с целью содействия притоку туристов и развитию деловых контактов, а также укреплению дружбы и сотрудничества между Таиландом и Китаем в долгосрочной перспективе. Кроме того, заключение этого соглашения является одним из первых многих предстоящих мероприятий по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Таиландом и Китаем, которое будет праздноваться в 2025 году", - отметили в МИД королевства.

Глава МИД КНР с 26 января находится с визитом в Таиланде, который продлится до 29 января.

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