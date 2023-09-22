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Главы МИД стран QUAD осудили ракетные пуски КНДР

Главы МИД стран QUAD осудили ракетные пуски КНДР Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США, Японию) осудили запуски баллистических ракет КНДР, а также стремление Пхеньяна к созданию ядерного оружия.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 18:50
Главы МИД стран QUAD осудили ракетные пуски КНДР

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США, Японию) осудили запуски баллистических ракет КНДР, а также стремление Пхеньяна к созданию ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщается в совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств QUAD в Нью-Йорке, текст которого был распространен пресс-службой Госдепартамента США.

"Мы осуждаем дестабилизирующие запуски КНДР баллистических ракет и ее стремление к созданию ядерного оружия в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН и призываем КНДР выполнять все свои обязательства по соответствующим резолюциям и начать предметный диалог, - говорится в совместном заявлении. - Мы также подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с КНДР, в регионе и за его пределами и призываем все государства - члены ООН соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая запрет на передачу этой стране или закупку у нее всех вооружений и связанных с ними материалов".

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