Главы МИД стран-основательниц ЕС призвали Великобританию побыстрее покинуть Союз

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Главы МИД стран-основательниц ЕС (Германии, Бельгии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции) на совместном заседании решили, что Великобритания должна как можно быстрее начать процесс выхода из ЕС, чтобы они смогли сосредоточиться на внутренних вопросах союза.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"На встрече мы подтвердили волю, что мы сохраним Европу вместе. Процесс должен начаться как можно быстрее. Важно, чтобы мы сконцентрировались на вопросах, актуальных для Европы. Иначе начнется период неопределенности, который может повредить будущим отношениям ЕС и Великобритании", - отметил министр.