Главы МИД стран Лиги арабских государств обсудят ситуацию в Сирии

Иордания выступила с инициативой проведения межарабского совещания по ситуации в Сирии, которое, как планируется, состоится в городе Акаба на берегу Красного моря 14 декабря.

Иордания выступила с инициативой проведения межарабского совещания по ситуации в Сирии, которое, как планируется, состоится в городе Акаба на берегу Красного моря 14 декабря.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

"В Акабе соберутся члены министерского комитета Лиги арабских государств по Сирии, в который входят Египет, Иордания, Ирак, Ливан и Саудовская Аравия, к ним присоединятся их коллеги из Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов", - указывается в сообщении.

После этого совещания в Иордании пройдет встреча восьми арабских министров с главой МИД Турции, госсекретарем США и шефом дипломатии Евросоюза, в которой примет участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"На встречах в Акабе будут обсуждаться возможные пути поддержки инклюзивного политического процесса в Сирии с целью осуществления переходного периода в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, которая отвечает чаяниям сирийского народа, обеспечивает восстановление государственных институтов, сохраняет единство и территориальную целостность Сирии", - говорится в заявлении иорданского МИД.