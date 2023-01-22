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Главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене

Главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене Главы МИД стран "Большой семерки" в феврале проведут совместную встречу в знак единства в преддверии первой годовщины начала российско-украинской войны.
Другие страны
22 января 2023 г. 10:48
Главы МИД стран G7 проведут встречу в Мюнхене

Главы МИД стран "Большой семерки" в феврале проведут совместную встречу в знак единства в преддверии первой годовщины начала российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Japan Today.

По словам дипломатических источников, первая встреча высокопоставленных дипломатов стран G7 в 2023 году состоится на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси будет председательствовать на встрече. Предполагается, что на запланированной встрече главы внешнеполитических ведомств подтвердят свою солидарность в оказании давления на Россию с целью прекращения агрессии и поддержке Украины.

Ожидается, что главы МИД Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза также подтвердят важность поддержания международного порядка на основе верховенства закона.

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Версия на азербайджанском языке G7-nin xarici işlər nazirləri Münhendə görüşəcək

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