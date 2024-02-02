Главы МИД стран ЕС в Брюсселе обсудят долгосрочную стратегию для Украины

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе 3 февраля проведут широкий обмен мнениями по отношениям с Украиной в стратегической перспективе.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе 3 февраля проведут широкий обмен мнениями по отношениям с Украиной в стратегической перспективе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Украина - это тема, которая всегда "на столе", всегда в повестке дискуссий министров иностранных дел. Но на этот раз дискуссия будет иметь более широкий, более общий характер в стратегическом плане, потому что все конкретные вопросы уже обсуждаются в рамках официальных совещаний глав МИД", - сказал он.

В субботу в Брюсселе состоится традиционное для начала каждого национального председательства в Совете ЕС неформальное совещание глав МИД, на каких обычно обсуждаются общие цели и задачи единой внешней политики Евросоюза в текущем полугодии.

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) в пятницу сообщили о том, что министры обсудят "долгосрочную стратегию ЕС для Украины, отражающую различные аспекты конфликта, а также помощь ЕС в обороне Украины и на пути ее вступления (в Евросоюз)".

Помимо Украины, в качестве центральных вопросов встречи обозначены отношения ЕС-Африка и ЕС-Турция.