О нас

Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России Главы МИД стран Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе в понедельник согласовали новый пакет санкций против России, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
Другие страны
18 июля 2022 г. 18:13
Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе в понедельник согласовали новый пакет санкций против России, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей", - процитировало его информационное агентство MTI.

Сийярто также отметил, что, "несмотря на усилия некоторых государств - членов ЕС", в новый пакет не включены санкции против Газпромбанка, через который проходят платежи за поставки российского газа в Европу.

Новый пакет санкций включает 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров правительства РФ и несколько региональных лидеров, сообщил министр.

"В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 физических лиц, в том числе российский вице-премьер и несколько региональных политических лидеров, а также девять организаций", - сказал он. Сийярто отметил, что уже седьмой по счету пакет санкций против России будет доработан позже в понедельник постоянными представителями стран Евросоюза на совещании в Брюсселе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi