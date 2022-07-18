Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе в понедельник согласовали новый пакет санкций против России, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.

Главы МИД стран Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе в понедельник согласовали новый пакет санкций против России, который не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей", - процитировало его информационное агентство MTI.

Сийярто также отметил, что, "несмотря на усилия некоторых государств - членов ЕС", в новый пакет не включены санкции против Газпромбанка, через который проходят платежи за поставки российского газа в Европу.

Новый пакет санкций включает 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров правительства РФ и несколько региональных лидеров, сообщил министр.

"В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 физических лиц, в том числе российский вице-премьер и несколько региональных политических лидеров, а также девять организаций", - сказал он. Сийярто отметил, что уже седьмой по счету пакет санкций против России будет доработан позже в понедельник постоянными представителями стран Евросоюза на совещании в Брюсселе.