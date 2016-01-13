Главы МИД стран ЕС проведут заседание 18 января

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Ситуация в Сирии, Ираке и Украине станет главной темой предстоящего 18 января в Брюсселе первого в наступившем году планового заседания глав МИД 28 стран Евросоюза. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Совета ЕС.

Он не исключил также, что министры обменяются мнениями о политических преобразованиях, проводимых властями Польши, в частности в связи с принятием закона о СМИ и реформой Конституционного суда, которые критически встречены в ЕС.