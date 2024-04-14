ЕС: Атака Ирана на Израиль является угрозой региональной безопасности

Главы МИД стран Евросоюза во вторник проведут внеочередную встречу в формате видеоконференции.

Европейский Союз решительно осуждает атаку Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что это нападение является беспрецедентной эскалацией и угрозой региональной безопасности.

"ЕС подтверждает свою приверженность безопасности Израиля. В условиях крайне напряженной ситуации в регионе эскалация не может быть в чьих-либо интересах. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность. ЕС по-прежнему полностью привержен деэскалации и безопасности, и с этой целью находится в тесном контакте со всеми сторонами", - отмечается в заявлении.

17:10

Главы МИД стран Евросоюза во вторник проведут внеочередную встречу в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

"После нападения Ирана на Израиль я созвал внеочередную встречу в формате видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС", - написал Боррель в соцсети Х.

Отмечается, что встреча пройдет во вторник.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".