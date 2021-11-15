О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на польско-белорусской границе

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на польско-белорусской границе Главы МИД стран-участниц Евросоюза обсудят миграционный кризис между Польшей и Беларусью.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 08:43
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на польско-белорусской границе
Жозеп Боррель

Главы МИД стран-участниц Евросоюза обсудят миграционный кризис между Польшей и Беларусью.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации на польско-белорусской границе.

"Сегодня вечером (вчера - ред.) поговорил со Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом о неприемлемости использования людей на границах ЕС в качестве инструмента режимом Лукашенко", - следует из публикации в социальной сети.

Глава дипломатии ЕС добавил, что дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться 15 ноября на совете министров иностранных дел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələrinin XİN başçıları Polşa-Belarus sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edəcəklər

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
10 ноября 2021 г. 12:35
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
10 ноября 2021 г. 23:08
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi