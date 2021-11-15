Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на польско-белорусской границе

Главы МИД стран-участниц Евросоюза обсудят миграционный кризис между Польшей и Беларусью.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза обсудят миграционный кризис между Польшей и Беларусью.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации на польско-белорусской границе.

"Сегодня вечером (вчера - ред.) поговорил со Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом о неприемлемости использования людей на границах ЕС в качестве инструмента режимом Лукашенко", - следует из публикации в социальной сети.

Глава дипломатии ЕС добавил, что дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться 15 ноября на совете министров иностранных дел.