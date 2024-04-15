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Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю

Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю Главы МИД стран ЕС в ходе чрезвычайного совета, который состоится по видеосвязи 16 апреля, сосредоточат внимание на снижении риска региональной эскалации после иранских ударов по Израилю.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 17:49
Главы МИД стран ЕС обсудят шаги по деэскалации после ударов Ирана по Израилю

Главы МИД стран ЕС в ходе чрезвычайного совета, который состоится по видеосвязи 16 апреля, сосредоточат внимание на снижении риска региональной эскалации после иранских ударов по Израилю.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В повестке этого совета министров иностранных дел только один пункт", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе, пояснив, что речь идет об угрозе эскалации в регионе.

Относительно вопроса о возможных санкциях против Ирана, он сказал, что многие иранские физические и юридические лица уже находятся под различными санкционными режимами ЕС.

"Завтра совет будет обсуждать дальнейшие действия и способ, как Европейский союз и его государства-члены должны реагировать на эскалацию со стороны Ирана", - продолжил пресс-секретарь.

Он отметил, что Боррель и 27 государств-членов заявили в минувшее воскресенье, что желают продолжить работу над деэскалацией в регионе, поскольку "в этой чрезвычайно напряженной ситуации дальнейшая эскалация не может служить ничьим интересам".

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Версия на азербайджанском языке Aİ XİN başçıları İran-İsrail böhranından sonra atılacaq addımları müzakirə edəcəklər
Версия на английском языке EU FMs to mull steps on de-escalation after Iran’s attacks on Israel

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