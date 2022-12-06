Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят 12 декабря в Брюсселе новые санкции в отношении России, в том числе в сферах технологий и банковских услуг.

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудят 12 декабря в Брюсселе новые санкции в отношении России, в том числе в сферах технологий и банковских услуг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"ЕС работает над новыми мерами после уже восьми пакетов санкций. Изучаются различные варианты, в частности запрет на экспорт технологической продукции и банковских услуг, а также определение новых индивидуальных ограничений в отношении высокопоставленных лиц из военной, политической и экономической среды, - заявила она. – Все это будет обсуждаться на заседании совета по общим вопросам в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 12 декабря".