Главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря ситуацию в Грузии

Обстановка в Грузии в свете последних событий в стране будет предметом обсуждения министрами иностранных дел Евросоюза 16 декабря.

Обстановка в Грузии в свете последних событий в стране будет предметом обсуждения министрами иностранных дел Евросоюза 16 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом на брифинге в Брюсселе заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Грузинская ситуация станет объектом дебатов в рамках будущего Совета ЕС по иностранным делам 16 декабря", - сообщила она.

На вопрос, каковыми могут быть дальнейшие шаги ЕС в отношении Грузии, она ответила: "Вся наша будущая вовлеченность будет зависеть от обязательств грузинской стороны сменить курс и переориентироваться на процесс вступления (в Евросоюз)".

Хиппер напомнила распространенное накануне совместное заявление Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос, в котором выражалось сожаление в связи с объявленным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе решением правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не начинать переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от финансовой поддержки ЕС до 2028 года.

Представитель Каллас отметила, что это отход от европейских устремлений большинства грузинского населения.

"Мы наблюдаем за ситуацией на местах, мы поддерживаем грузинский народ", - добавила она.